In zwei Wochen soll es in Sachsen-Anhalt einen neuen Ministerpräsidenten geben. Reiner Haseloff übergibt an Sven Schulze. Kurz vorher ist Raum für Würdigung und Wünsche.

Halle - Bundeskanzler Friedrich Merz hat dem scheidenden Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, für die Zusammenarbeit gedankt. „Du wirst mir fehlen“, sagte der CDU-Vorsitzende beim Neujahrsempfang der Wirtschaft in Halle zu seinem Parteikollegen. Haseloff will am 27. Januar von seinem Amt zurücktreten. Der Schritt soll es dem derzeitigen Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), ermöglichen, vor der Landtagswahl am 6. September die Regierung zu führen.

Haseloff sei stets ein verlässlicher Partner gewesen, würdigte Merz den 71-Jährigen. „Mir fällt der Abschied schwer“, sagte der Bundeskanzler. Er sei dankbar dafür, was Haseloff für Deutschland und Sachsen-Anhalt getan habe - und für die Freundschaft, die aus der gemeinsamen Arbeit entstanden sei. Haseloffs Nachfolger Schulze wünschte der Kanzler eine „gute Übergabe“. Er soll sein Amt in zwei Wochen antreten.

Haseloff: „Es war eine wunderbare Zeit“

Der Neujahrsempfang wurde von der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau sowie von der Handwerkskammer Halle veranstaltet. Zu Gast waren vor allem viele Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft im Süden Sachsen-Anhalts.

Auch Haseloff hielt dort eine Rede - und richtete sich darin ebenfalls an Schulze. „Ich bin überzeugt, dass er Sachsen-Anhalt in eine gute Zukunft führen wird“, sagte der scheidende Ministerpräsident. Es werde in Sachsen-Anhalt auch in Zukunft eine stabile Landesregierung geben. Schulze werde dafür sorgen, dass die Menschen „diesen Regierungswechsel gar nicht merken“, sagte der 71-Jährige.

Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und damit der dienstälteste in Deutschland. Die Landesvorstände der Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP hatten der Übergabe von Haseloff an Schulze zugestimmt. In seiner Rede in Halle schaute der Ministerpräsident auch auf seine politische Karriere zurück. „Es war eine wunderbare Zeit“, sagte er. Und: „Ich bin nicht weg.“