Ein Mann betritt in Emden ein Verwaltungsgebäude und sticht einen anderen Mann nieder. Polizisten nehmen den Angreifer fest, das Opfer wird ärztlich versorgt. Die Hintergründe sind völlig unklar.

Emden - Mit einem Messer hat ein Angreifer in der Emder Stadtverwaltung einen Mann niedergestochen. Der mutmaßliche Täter sei in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe nach Einschätzung der Beamten derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung. Das Angriffsopfer befinde sich in ärztlicher Behandlung, sagte die Polizeisprecherin. Zuvor hatte die „Nordwest Zeitung“ über den Vorfall berichtet.