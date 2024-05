Messerattacke und Schüsse an Imbiss in Potsdam: Verletzter

Potsdam - Ein Mann ist in der Innenstadt von Potsdam mit Waffen angegriffen und verletzt worden. Bei einer großangelegten Fahndung konnte die Polizei zwei Verdächtige im Alter von 22 und 27 festnehmen. Die Attacke am Samstagabend an der Friedrich-Ebert-Straße löste einen Polizeieinsatz mit Fährtenhunden und einem Hubschrauber aus. Straßen in der Potsdamer Innenstadt wurden abgeriegelt, Polizeikräfte kontrollierten Fahrzeuge. Zum Hintergrund und Auslöser des Streits wollte ein Sprecher der Polizei bislang keine weiteren Angaben machen.

Zunächst gingen am Samstagabend mehrere Notrufe wegen Schüssen und eines Messerangriffs in der Innenstadt ein, wie es in der Mitteilung der Polizei am Sonntag hieß. Die Einsatzkräfte fanden an einem Imbiss einen verletzten Mann. Der 49-Jährige wies der Polizei zufolge eine Stichverletzung im Unterkörper und Gesichtsverletzungen auf. Er gab an, mit zwei Männern in Streit geraten zu sein, dann sei er mit einem Messer attackiert und mit einer Schreckschusspistole beschossen worden. Der 49-Jährige kam in eine Klinik. Er hat laut Polizei aber keine schweren Verletzungen erlitten.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden 22 und 27 Jahre alten Beschuldigten wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Kriminaltechniker konnten am Tatort Beweismittel sicherstellen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seien die Verdächtigen am Sonntagmorgen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Die Polizei rief Zeugen auf, die Hinweise geben können und Videoaufnahmen gemacht haben, sich an die Polizeiinspektion Potsdam zu wenden.