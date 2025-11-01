Beim Countdown für ihre Halloween-Party stimmt Heidi Klum auf ihr Kostüm ein. Messerscharfe Zähne gehören dazu - ihre Fans rätseln.

Los Angeles - Heidi Klum (52) hat die Spekulationen über ihr diesjähriges Kostüm bei den letzten Vorbereitungen für ihre traditionelle Halloweenparty weiter angeheizt. Nosferatu, Grinch, Alien, King Kong, Schwarze Witwe oder Anglerfisch - rätselten Fans auf Instagram. Klum postete dort Fotos und Videos von ihrer Verwandlung und verlinkte den Maskenbildner Mike Marino. Der hatte das deutsche Model schon häufiger bis zur Unkenntlichkeit verändert.

Eine Nahaufnahme zeigt einen aufgerissenen Mund mit scharfen, spitzen Zähnen. In einem kurzen Video ist Klum gelb-grünlich geschminkt an der Seite von Ehemann Tom Kaulitz zu sehen. Beide haben ihre langen Haare unter einer elastischen Kopfmaske versteckt. Traumhaft fühle es sich an, witzelt Kaulitz. Im vorigen Jahr hatten sich Klum und Kaulitz als außerirdische E.T.-Figuren verkleidet.

Das finale Outfit hält Klum bis zu ihrer nächtlichen Party am 31. Oktober gewöhnlich geheim, doch vorab verriet sie immerhin schon mal, es werde in diesem Jahr etwas „sehr hässliches“ sein.

Die vierfache Mutter richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween eine große Party aus. Nur 2020 und 2021 war ihr legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.