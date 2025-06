Eine Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern hat in Gera einen Großeinsatz ausgelöst. Die drei Männer im Alter zwischen 21 und 26 Jahren seien am Dienstagabend in der Geraer Innenstadt in einen Streit geraten, teilte die Landespolizeiinspektion Gera mit. Dabei sollen gefährliche Gegenstände, unter anderem ein Messer, zum Einsatz gekommen sein. Der 21-Jährige wurde bei dem Streit leicht verletzt.

Als mehrere Unbeteiligte versuchten, die Männer zu trennen, flüchteten die beiden anderen in das naheliegende Einkaufszentrum. Es sei zu einem Großeinsatz gekommen, bei dem auch ein Rettungswagen und die Feuerwehr vor Ort gewesen seien, sagte eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur.

Das Einkaufszentrum wurde vollständig evakuiert und durchsucht. Alle drei Tatverdächtigen konnten gefasst werden. Gegen 21:15 Uhr habe das Gebäude wieder freigegeben werden dürfen. Der Streitgrund sei aufgrund gegensätzlicher Aussagen bislang unklar, heißt es. Gegen alle drei Männer wird nun wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt.