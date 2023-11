Stade - Die Polizei Stade hat eine Bande von mutmaßlichen Einbrechern gefasst, die in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg in großem Stil Kupfer, sonstige Metalle sowie Werkzeuge gestohlen haben soll. Der Gesamtschaden der Einbruchsdiebstähle belaufe sich auf mindestens 370.000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Polizei durchsuchte in dieser Woche sechs Objekte in Buxtehude, Himmelpforten, Hemmoor und Hamburg. Es wurde umfangreiches Beweismittel gefunden, darunter Teile des Diebesguts. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden gegen fünf Beschuldigte Untersuchungshaftbefehle vollstreckt. Die Gruppe besteht den Angaben zufolge aus Personen zwischen 18 und 51 Jahren.