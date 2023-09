Cottbus - Vermutlich Metalldiebe haben in Cottbus die neue Skulptur des Künstlers Steffen Mertens für den in der Stadt geborenen Maler Carl Bleche (1798-1840) beschädigt. Deshalb hat die Stadt die Bronze-Skulptur mit Hilfe einer Fachfirma vorsorglich vom Sockel geholt und eingelagert, wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte. Wann sie wieder aufgestellt werden kann, sei unklar. Zunächst sollen Möglichkeiten einer zusätzlichen Sicherung geprüft werden.

Die Unbekannten hatten den Angaben zufolge in der Nacht zum Mittwoch den Sockel und den Fuß der Skulptur beschädigt. Die Schadstellen sollen nun genauer untersucht werden, hieß es. Eine Schadenshöhe konnte noch nicht genannt werden. Die Stadtverwaltung will Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Die Skulptur war erst Ende Juli anlässlich des 225. Geburtstages des in Cottbus geborenen Malers eingeweiht worden. Eine erste Skulptur an gleicher Stelle, eine 1957 aufgestellte Bronze von Jürgen von Woyski, war 2008 gestohlen worden.