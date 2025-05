Halle - Wie wird das Wetter morgen? Die richtige Antwort interessiert die Menschheit von der Urzeit bis heute. Auch Jurik Müller begeistert das Thema seit seiner Jugend. Er führt ein Wettertagebuch und studierte in Berlin Meteorologie. Danach arbeitete er bis zum Ruhestand beim Deutschen Wetterdienst in Halle und Leipzig. Neben der modernen Wettervorhersage faszinierten ihn die jahrhundertealten Bauernregeln. „Wettererfahrungen in Reime zu fassen, ist genial. Sie sind leicht zu merken und anzuwenden, und sie können mühelos mündlich weitergegeben werden“, sagt Müller.

Alles begann mit einem Zeitungsartikel

Ein Zeitungsredakteur bat Müller 1978, einen Artikel über das Wetter zu schreiben. Das kam bei den Lesern hervorragend an. „Damit begann bei mir eine Sammelleidenschaft für alte Bauernregeln. Schließlich kamen über 10.000 Sprüche zusammen“, erinnert sich der Meteorologe. Außerdem schrieb er insgesamt 4.000 eigene Bauernregeln, die auf seinen Wetterbeobachtungen basierten. „Meine erste eigene Bauernregel war: Egal, ob die Sonnen scheint über der Heide, am Simons-Tag (28.10.) muss die Kuh von der Weide. Ich kenne keine alte Bauernregel, die sagt, wann die Tiere von der Weide müssen“, sagt der Meteorologe.

Eine andere Müller-Regel heißt: „Dreht sich die Kuh mit dem Schwanz von Osten nach Westen, steht‘s mit dem Wetter nicht zum Besten.“ Der Meteorologe erklärt es: „Um einen Feind besser sehen zu können, stellen sich die Tiere mit dem Hinterteil so auf, dass sie in Windrichtung stehen. Erfolgt eine Winddrehung von Ost nach West, ist mit relativ großer Wahrscheinlichkeit mit einer Wetterverschlechterung zu rechnen. Führen die Kühe dementsprechend eine Drehung um 180 Grad aus, und stehen mit Schwanzrichtung im Westen, erweisen sie sich als Schlechtwetter-Boten.“

Renner waren Bauernregelbücher

Neben Zeitungsartikeln verfasste Müller insgesamt vier Bücher mit Bauernregeln. Der absolute Renner war: „Hundert Bauernregeln die wirklich stimmen“ aus dem Jahr 2011 in einer Gesamtauflage von 15.000 Exemplaren. „Diese Bauernregeln trafen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit ein. Für jede Bauernregel gab es ein bis zwei Seiten Erklärung“, sagte Müller. „Das waren auch nicht alles alte Bauernregeln, da waren auch welche von mir dabei, zum Beispiel: „Gerinnt die Kuhmilch am Nachmittag, Gewitter zum Abend kommen mag.“

Müllers spektakulärste Arbeit, mit der er bundesweit bekannt wurde, war das „Anglerwetter“. Der Spezialdienst war tabellarisch aufgebaut und enthielt für die wichtigsten 17 einheimischen Fischarten den sogenannten Beißindex - wann es sich also lohnt, zu angeln. Er reichte von null, für aussichtslos, bis zehn für extrem beißfreudig.