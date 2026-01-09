Ab Samstagmorgen soll der Zugverkehr beim Bahnunternehmen Metronom wieder anlaufen. Bis dahin bleiben wegen des Winterwetters alle Züge in den Depots. Welche Verbindungen betroffen sind.

Das Winterwetter schränkt den Zugverkehr in Norddeutschland ein. Fahrgäste des Bahnunternehmens Metronom müssen zunächst umplanen. (Archivbild)

Uelzen - Der wetterbedingt eingestellte Zugverkehr des Bahnunternehmens Metronom soll am Samstagmorgen wieder anlaufen. Nach Angaben des Unternehmens ist die Wiederaufnahme des Betriebs ab etwa 10.00 Uhr geplant. Zum Start sei mit Einschränkungen zu rechnen, hieß es.

Vor dem geplanten Neustart gibt es Erkundungsfahrten bei Tageslicht. Dabei wird geprüft, ob Gleise frei und sicher befahrbar sind. Erst bei positivem Ergebnis dürfen wieder Fahrgäste mitgenommen werden, teilte das Unternehmen weiter mit.

Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über den aktuellen Stand informieren – etwa in der elektronischen Fahrplanauskunft, auf der Internetseite von Metronom oder über den WhatsApp-Kanal des Unternehmens.

Kein Zugbetrieb am Freitag

Bereits am Freitagnachmittag hatte Metronom angekündigt, den Zugverkehr wegen der Witterung schrittweise einzustellen. Inzwischen steht fest: Bis zum Betriebsende am Freitag bleiben alle Züge in den Depots. Betroffen sind demnach sämtliche Linien des Metronom (RE2, RE3/RB31, RE4/RB41) und Enno (RE30/RE50).

Die Verbindungen im Überblick