Gute Nachrichten für Pendlerinnen und Pendler im Norden: Nach einer Streckensperrung bei Uelzen plant der Metronom die Rückkehr zum regulären Zugverkehr.

Laut Metronom kehrt der Zugverkehr im Norden zurück zur Normalität. (Symbolbild)

Uelzen - Nach einer Oberleitungsstörung bei Uelzen will das private Eisenbahnunternehmen Metronom in der Nacht den regulären Betrieb wieder aufnehmen. Die seit Sonntagnacht bestehende Sperrung der Strecke soll gegen 23.00 Uhr aufgehoben werden, teilte das Unternehmen mit.

Bereits in der Nacht könnten wieder Züge zwischen Hamburg und Uelzen durchfahren. Dabei ist laut Metronom noch mit Verspätungen zu rechnen. Ab Dienstagmorgen sollen dann alle Verbindungen nach Fahrplan laufen.

Trotzdem rät das Unternehmen Fahrgästen, sich in elektronischen Fahrplanauskünften oder über Anzeigen und Durchsagen an Bahnhöfen über ihre Verbindung zu informieren.