Der Dax-Konzern Sartorius bekommt einen neuen Chef. Er soll im kommenden Sommer die Geschäfte in Göttingen übernehmen.

Chefwechsel bei Sartorius: Am 1. Juli 2025 übernimmt der Neue.

Göttingen - Michael Grosse soll ab kommenden Sommer die Geschäfte des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius leiten. Der Aufsichtsrat habe den Manager am Freitag mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, teilte der Dax-Konzern nach Börsenschluss in Göttingen mit. Der derzeitige Konzernchef Joachim Kreuzburg hatte diesen Juli angekündigt, seinen bis November 2025 laufenden Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen. Der Manager stand nach Konzernangaben mehr als 20 Jahre an der Spitze des Unternehmens.

In den Jahren 2020 bis 2023 lenkte Grosse die Geschäfte beim Prozess- und Verpackungstechnikunternehmen Syntegon Technology, das 2019 aus der Bosch-Gruppe ausgegliedert worden war.