(Symbolbild)

Berlin - Bei einem Feuer in einer Wohnung in einem Hochhaus in Berlin-Falkenhagener Feld ist ein Mieter vom Balkon gesprungen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 64-Jährige wurde von einem Notarzt betreut und mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine 85 Jahre alte Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Das Feuer im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses war aus noch ungeklärter Ursache nach Mitternacht in der Falkenseer Chaussee ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen schon weit aus dem Balkon, wie es hieß. Der Rauch habe sich im gesamten Gebäude ausgebreitet.

Der 64-Jährige habe sich auf den Balkon gerettet - und sei dann gesprungen, teilte die Polizei mit. Er erlitt Verbrennungen, eine Rauchgasvergiftung und Verletzungen durch den Sprung. Die Mieter einiger Wohnungen wurden woanders untergebracht, weil die Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind.