Die Beifahrerin im Krankenhaus, mehrere Autos beschädigt - im Berliner Westen verliert ein Raser die Kontrolle über seinen Wagen. Was ist bislang über den Unfall bekannt?

Berlin - Zu schnell und vermutlich betrunken ist ein Autofahrer im Berliner Westen unterwegs gewesen - und mit einem Mietwagen in ein geparktes Auto gekracht. Der 23-Jährige verlor am Donnerstagabend auf dem Brunsbütteler Damm im Ortsteil Staaken die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Demnach schob der Wagen das geparkte Auto gegen ein weiteres, das gegen eine Hauswand gedrückt wurde.

Die 22-jährige Beifahrerin kam mit Verdacht auf einen Beckenbruch zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde ambulant behandelt. Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. In dem Auto wurde zudem eine geringe Menge Drogen gefunden und beschlagnahmt. Der Wagen wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.