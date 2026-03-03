Sonnige Aussichten im Osten: Milde Temperaturen und kaum Wolken prägen die kommenden Tage in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nachts ist jedoch weiter mit Bodenfrost zu rechnen.

Sonne und milde Temperaturen bestimmen das Wetter in den nächsten Tagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. (Archivbild)

Dresden - Milde Luft sorgt in den kommenden Tagen für reichlich Sonne und freundliche Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Grund dafür ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ein Hoch mit Schwerpunkt über Südosteuropa.

Demnach zeigt sich der Himmel über dem Osten am Dienstag meist wolkenlos. Die Höchstwerte erreichen 14 bis 17 Grad, im Bergland bis zu 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es bei klarem Himmel deutlich ab. Verbreitet bildet sich Bodenfrost, teils auch Nebel.

Am Mittwoch und Donnerstag setzt sich das freundliche und trockene Wetter fort – nach Nebelauflösung scheint meist die Sonne. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen elf und 15 Grad, in Erzgebirge, Harz und den Hochlagen des Thüringer Waldes um zehn Grad. Der Wind bleibt schwach und dreht allmählich auf östliche Richtungen.