Milde Temperaturen in Niedersachsen und Bremen

Die für Februar ungewöhnlich milden Temperaturen bleiben auch in den kommenden Tagen bestehen.

Hannover - An der Nordseeküste oft trübe, im Inland auch sonnig: Die für Mitte Februar ungewöhnlich milden Temperaturen in Niedersachsen und Bremen bleiben auch in den kommenden Tagen bestehen.

„Grund ist eine südwestliche Luftströmung, die milde Luft aus Südwesteuropa nach Niedersachsen bringt“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Allerdings folgen nun mehrere Tiefausläufer von Westen, die nach und nach für etwas kühlere Luft sorgen werden.

Am Sonntag erreichen die Temperaturen 12 bis 13 Grad, es ist im Binnenland laut DWD aber immer noch sehr milde für diese Jahreszeit. Auf den Inseln erreichen die Temperaturen rund 8 Grad, es bleibt weitgehend niederschlagsfrei.

Am Montag zeitweise Regen

In der Nacht zum Montag zieht von der Ems her Regen auf, der jedoch zunächst nur die westlichen Landesteile betrifft. Im Osten Niedersachsens und im Harz sinken die Temperaturen auf 2 bis 3 Grad. Mit 8 Grad ist es an der Ems und auf den Inseln deutlich milder.

Ein Niederschlagsgebiet überquert dann am Montag Niedersachsen und zieht weiter in Richtung Osten. Es ist laut DWD stark bewölkt. Im Landesinnern ist es mit 12 bis 13 Grad noch immer sehr mild. Auf den Inseln weht ein frischer bis starker Wind und die Temperaturen erreichen rund 9 Grad.

Stark bewölkt und nur wenig Sonne

Der Regen zieht in der Nacht zum Dienstag ostwärts ab, die Tiefstwerte im Binnenland liegen bei 6 bis 8 Grad, im Harz bei 3 bis 4 und auf den Inseln bei 5 bis 6 Grad. Am Dienstag gibt es laut DWD zunächst noch vereinzelt etwas Regen, der dann später im Südosten zunimmt. Sonst ist es stark bewölkt mit kurzen sonnigen Momenten. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 12 Grad im Landesinnern und auf 8 Grad auf den Inseln.

Im weiteren Wochenverlauf wird es nachts etwas kühler. Am Tag liegen die Höchsttemperaturen dann bei rund 10 Grad und es wird zeitweise etwas regnen.