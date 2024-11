Die Woche startet mit milden Temperaturen von bis zu 18 Grad in Niedersachsen und Bremen. Der Wetterdienst warnt jedoch vor stürmischen Böen an der Nordseeküste und im Harz.

Hannover - Nach den ersten Schneefällen vergangene Woche können sich die Menschen in Niedersachsen vorerst auf milde Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die Temperaturen heute zwischen 13 und 18 Grad in Niedersachsen und Bremen. Zunächst bleibe es den Vormittag stark bewölkt aber trocken, bevor es am Nachmittag vereinzelt regne. In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen auf Werte um die 5 Grad, in den Hochlagen auf bis zu einem Grad.

Trotz des Temperaturumschwungs warnt der Wetterdienst vor teils stürmischen Böen sowohl an der Nordseeküste als auch in den Hochlagen des Harzes. An der Nordsee sind Sturmböen der Stärke 9, am Harznordrand bis Stärke 10, erwartet.

Am Dienstag bleibt es überwiegend bewölkt mit Schauern. Die Höchstwerte liegen um die 10 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind. Nahe der Nordsee und in den Hochlagen des Harzes werden weiterhin Böen und starker bis stürmischer Südwestwind erwartet.