Milde Tage und frische Nächte: Das Wochenende bringt trockenes Wetter und einen Wechsel aus Sonne und Wolken nach Niedersachsen und Bremen.

Hannover - Der Herbst zeigt sich in Niedersachsen und Bremen von seiner milden Seite. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es im Tagesverlauf überwiegend wolkig, vereinzelt fällt etwas Regen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 16 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste teils frisch.

In der Nacht zu Freitag bleibt es stark bewölkt, zeitweise kann etwas Regen fallen. Die Temperaturen sinken auf etwa 12 Grad auf den Inseln und rund 8 Grad im Binnenland, im Bergland örtlich bis 5 Grad.

Am Freitag bleibt es überwiegend bewölkt, es sind Schauer möglich. Im Norden kann es zeitweise auflockern bei Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf den Inseln teils frisch und böig. In der Nacht zu Samstag lockert die Bewölkung zunehmend auf, teils wird es klar. Die Tiefstwerte liegen bei rund 8 Grad auf den Inseln, etwa 4 Grad an der Küste und bis zu 2 Grad im Binnenland. Es ist leichter Bodenfrost möglich.

Freundliches Herbstwetter am Wochenende

Am Samstag erwartet die Menschen ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken, es bleibt trocken. Laut DWD steigen die Temperaturen auf 10 bis 12 Grad, im Oberharz auf etwa 9 Grad bei schwachem Wind. In der Nacht zu Sonntag bleibt es überwiegend bewölkt. Die Temperaturen sinken auf rund 7 Grad auf den Inseln, etwa 3 Grad in Ostfriesland und bis minus 2 Grad im Wendland.

Am Sonntag wechseln Sonne und dichte Wolken einander ab, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad. Der Wind weht schwach, auf den Inseln mäßig bis frisch.