Berlin/Potsdam - Mit Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad lädt der milde Herbsttag in Berlin und Brandenburg zum Bummeln und Spazieren ein. In Richtung Oder und Neiße bleibt es laut Deutschem Wetterdienst noch heiter. Von Westen her soll es im Laufe des Tages zunehmend wolkig bis stark bewölkt werden, meistens aber trocken bleiben. In der Nacht bildet sich zunehmend Dunst, Hochnebel oder Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Temperaturen sinken auf minimal 5 bis 8 Grad.

In Brandenburg wird in einigen Kommunen ein herbstliches Sonntagsprogramm geboten. Im Stadthafen von Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) findet ein Herbstmarkt mit Kinderprogramm und regionalen Handwerksständen statt. In der Gemeinde Schwielowsee (Potsdam-Mittelmark) können Besucher durch einen Garagenflohmarkt bummeln. Im Tierpark Johannismühle (Landkreis Teltow-Fläming) ist ein Bauernmarkt mit regionaler Küche geplant.

In Berlin findet am Rathaus Köpenick ein Volksfest mit Fahrgeschäften und Live-Konzerten statt. In Schöneberg lädt der Schoeneboerg Flowmarkt mit Second-Hand-Ware und Musik noch bis zum späten Nachmittag zum Bummeln ein. Auf der Messe für Ostprodukte Ostpro können noch bis 17 Uhr Baumkuchen, Weihnachtsstollen und weitere typische Produkte aus den ostdeutschen Bundesländern gekauft werden.