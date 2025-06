Mit kühleren Temperaturen beginnt die neue Woche in der Hauptstadtregion. Neben einigen Wolken lässt sich vorübergehend auch die Sonne blicken. Ab Dienstag werden die Temperaturen wieder sommerlicher.

Mit maximal 24 Grad sind die Temperaturen am Montag deutlich niedriger als am Wochenende.

Nach einem sommerlichen Wochenende beginnt die neue Woche in Berlin und Brandenburg etwas kühler. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Montag mit Temperaturen von maximal 22 bis 24 Grad. Vorübergehend heitert es auf, sonst sind einige Wolken am Himmel. Ab dem späteren Nachmittag nimmt die Bewölkung ab. Dazu frischt der Wind teils kräftiger auf.

Nachts bleibt es trocken, die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad. Am Dienstag ist es heiter, zeitweise mit vielen Wolken am Himmel. Das Thermometer klettert auf 24 bis 27 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf 15 bis 12 Grad ab.

Sonne und Wolken wechseln sich am Mittwoch ab. Es bleibt meist trocken. Im Süden der Region steigen die Temperaturen auf maximal 28 Grad, im Norden auf 23 Grad.