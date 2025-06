Nach Unwettern beginnt die neue Woche in Sachsen deutlich kühler und wolkenverhangen. Vor allem im Osten des Freistaats und im Bergland fällt heute noch etwas Regen, der im Laufe des Tages Richtung Polen abziehen soll. Der Deutsche Wetterdienst erwartet maximal 20 bis 23 Grad, im Bergland etwas niedrigere Temperaturen.

Nachts sind einige Wolken am Himmel, Regen bleibt aus. Es kühlt deutlich ab auf Tiefstwerte zwischen 12 und 7 Grad. Am Dienstag scheint öfter die Sonne. Das Thermometer steigt auf 24 bis 27 Grad, im Bergland auf 20 bis 24 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Werte auf 14 bis 9 Grad. Heiter bis wolkig wird das Wetter am Mittwoch mit Höchstwerten zwischen 26 und 29 Grad.