Ab morgen könnten die Temperaturen auf über 10 Grad steigen. Sonne gibt es schon heute.

In Brandenburg und Berlin zeigt sich heute und morgen die Sonne. (Archivbild)

Potsdam - In Berlin und Brandenburg wird in den kommenden Tagen milderes Wetter erwartet. Heute wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) heiter bis sonnig bei Höchstwerten von 3 bis 7 Grad. In der Nacht zu Donnerstag soll es bewölkt, aber trocken bleiben. Die Tiefstwerte fallen den Angaben zufolge auf 5 bis 1 Grad.

Am Donnerstag erwartet der DWD heiteres Wetter und die Temperaturen steigen auf maximal 8 bis 11 Grad. Am Freitag soll es bewölkter werden und lokal zu Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD dann bei 9 bis 12 Grad.