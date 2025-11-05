In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt sich weiterhin häufig die Sonne. Nur nachts wird es deutlich kühler.

Leipzig - Mitteldeutschland kann sich in den kommenden Tagen auf mildes Herbstwetter einstellen. Am Mittwoch zeigt sich in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vielerorts die Sonne länger als die Wolken.

Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad, in den höheren Lagen der Mittelgebirge werden 11 bis 15 Grad erreicht. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Lediglich in den Gipfellagen, etwa auf dem Brocken oder in Teilen des Erzgebirges, können zeitweise stürmische Böen auftreten.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es überall gering bewölkt und trocken. Die Luft kühlt verbreitet auf 7 bis 2 Grad ab, örtlich ist leichter Frost möglich. In den Harzhochlagen liegen die Werte dagegen deutlich milder. Gebietsweise bildet sich Nebel.

Der Donnerstag bringt erneut freundliches Herbstwetter. Hohe Schleierwolken ziehen zeitweise über den Himmel, insgesamt dominiert jedoch die Sonne. Die Temperaturen erreichen in Mitteldeutschland 12 bis 16 Grad. Der Wind weht schwach, nur in Ostsachsen und in höheren Lagen kann er auch mal auffrischen.

Die Nacht zum Freitag verläuft weiterhin ruhig. Bei klarem bis leicht bewölktem Himmel kühlt es erneut stark ab: Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 0 Grad, vielerorts ist erneut Bodenfrost und Nebel zu erwarten.