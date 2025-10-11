Herbstferien in Niedersachsen: Freizeitparks und Freilichtmuseen locken mit speziellen Aktionen – das Wetter bleibt wechselhaft, aber meist mild.

Mildes Herbstwetter prognostiziert der DWD für die kommenden Tage - die Sonne bleibt aber rar.

Hannover/Bremen - Zum Ferienstart in Niedersachsen und Bremen hoffen Freizeitparks wie der Serengeti Park in Hodenhagen (Landkreis Heidekreis) auf regen Besucherandrang. Der Tierpark bietet dafür jedes Wochenende im Oktober Halloween-Aktionen, wie eine Sprecherin mitteile.

„Nachmittags gibt es für die Kinder Aktionen wie Kürbisschnitzen und abends was zum Gruseln und Erschrecken für Menschen mit stärkeren Nerven“, sagte die Sprecherin. Neben den Fahrgeschäften laufen rund 2.000 Wildtiere in dem 220 Hektar großen Gelände umher.

Auch der Heide Park Soltau stimmt sich schon auf den 31. Oktober ein: Er ist bis zum 1. November schaurig dekoriert, für Kinder gibt es ein Halloween-Programm und Walk-Acts. Außerdem lassen sich die Achterbahnen auch im Dunkeln fahren: Am 2. November ist die Saison in dem Freizeit- und Themenpark vorbei. Von April bis November kommen durchschnittlich 1,5 Millionen Gäste in das Resort.

Programm für kleinere Kinder bietet unter anderem das Freilichtmuseum am Kiekeberg (Landkreis Harburg). Hier können Kindern ab vier Jahren vom 21. bis 26. Oktober lernen, wie man frischen Apfelsaft presst, Knete aus Kartoffelstärke herstellt oder unter Anleitung einen Apfel-Kartoffel-Aufstrich kocht.

Milde Temperaturen in den kommenden Tagen

Das Wetter in den nächsten Tagen lädt zu Spaziergängen oder Radtouren ein - solange man die wasserfeste Jacke nicht vergisst. Die Temperaturen bleiben bis Dienstag weitgehend gemäßigt, mit vereinzelt etwas Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Grund dafür ist eine milde Meeresluft, die am Rande eines Hochs bei Irland mit nordwestlichen Strömungen nach Niedersachsen und Bremen geführt wird.

Sonne ist den kommenden Tagen jedoch rar, nur vereinzelt soll es auflockern, meist bleibt es stark bewölkt. Mit zeitweise leichtem Regen oder Sprühregen ist auch am Sonntag zu rechnen, bei Höchsttemperaturen von 14 bis 16 Grad. Nachts bildet sich Nebel, örtlich regnet es.

Sonne rar zum Wochenstart

Am Montag bleibt es anfangs noch neblig-trüb. Tagsüber bleibt es stark bewölkt, im Osten sind jedoch Auflockerungen möglich, wie der DWD mitteilt. Örtlich gibt es Sprühregen bei Tageshöchstwerten zwischen 15 und 17 Grad.

Dafür bleibt es am Dienstag vielfach trocken. Die Chancen auf Sonne stehen allerdings weiterhin schlecht, die dichten Wolken am Himmel bleiben. Die Temperaturen erreichen maximal 14 bis 16 Grad.

Der Reiseverkehr hielt sich am Samstag noch in Grenzen, wie ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen/Region Hannover mitteilte. Demnach habe es keine ungewöhnlich vielen Staus oder größere Zwischenfälle gegeben.