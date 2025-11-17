In dieser Woche trainiert die Bundeswehr mitten in Berlin für den Ernstfall. Auch ein U-Bahnhof wird dafür zum Trainingsort. Worauf sich die Fahrgäste einstellen müssen.

Berlin/Rüdersdorf - Die Bundeswehr trainiert in dieser Woche in Berlin und Brandenburg - auch im öffentlichen Raum. Für die „Bollwerk Bärlin III“ genannte Übung nutzt das Wachbataillon beim Verteidigungsministerium laut einer Mitteilung unter anderem den U-Bahnhof Jungfernheide. Fahrgäste müssten sich daher örtlich auf Verkehrsbehinderungen und Umleitungen einstellen. Sperrungen soll es laut den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) jedoch nicht geben.

„Die anhaltend angespannte sicherheitspolitische Lage in Europa macht realitätsnahe Übungsszenarien erforderlich“, heißt es in der Mitteilung der Bundeswehr. Es solle der Orts- und Häuserkampf sowie der „Objektschutz verteidigungswichtiger Infrastruktur im urbanen Raum“ trainiert werden.

Neben dem U-Bahnhof Jungfernheide finde die Übung außerdem auf einem Trainingsgelände der Polizei in Ruhleben sowie dem Gelände eines ehemaligen Chemiewerks in Rüdersdorf im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland statt. Geplant sei das Training bis zum kommenden Freitag.