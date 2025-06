Potsdam - Der Software-Milliardär Hasso Plattner will viele Millionen Euro in den neuen Uni-Campus und den Ausbau seines Instituts in Potsdam investieren. Plattner nannte bei der Vorstellung des Projekts keine Summe, sagte aber, von einer dreistelligen Millionensumme sei auszugehen. Mit Blick auf die Hasso Plattner Foundation sagte er: „Was immer uns das kosten wird, die Stiftung kann das finanzieren.“ Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht Auswirkungen für die gesamte Region. „Die Wirtschaft in Brandenburg und Berlin wird massiv davon profitieren.“

Der SAP-Mitgründer sieht angesichts der Entwicklung in den USA „eine historische Chance die nächsten dreieinhalb Jahre, aufzuholen“. Nach dem Willen der Regierung von US-Präsident Donald Trump soll die Uni Harvard künftig im Rahmen eines speziellen Bundesprogramms keine neuen Studierenden aus dem Ausland mehr aufnehmen dürfen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Verbesserung von der Position Deutschlands in der Weltwirtschaft über Ausbildung geht“, sagte Plattner.

Bis zu 6.000 Studentinnen und Studenten sollen bis 2035 auf den neuen Campus der Uni Potsdam kommen. Er soll auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Potsdamer Brauhausberg entstehen. Dorthin sollen Jura und Sozialwissenschaften vom Campus Griebnitzsee umziehen. Plattner will zugleich das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee ausbauen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz. „Wir wollen schon auf dem Weg sein in die erste Reihe der deutschen Informatik-Fakultäten.“ Seine Stiftung soll die Pläne finanzieren. „Wir wollen so schnell wie möglich beginnen“, sagte Plattner.