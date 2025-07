Berlin - Mindestens fünf ostdeutsche Städte haben im vergangenen Jahr einer Befragung zufolge Millionen Euro an Bußgeldern von Rasern eingenommen. In Chemnitz spülten demnach Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße rund 7,3 Millionen Euro in die Kasse. Das sind nach Hamburg (47 Millionen Euro) die zweithöchsten Einnahmen aller befragten Städte, wie aus einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins hervorgeht. An der Befragung hatten sich den Angaben nach deutschlandweit 41 Städte beteiligt - 12 Städte wie Dresden und Jena wollen ihre Daten nicht veröffentlicht sehen.

Die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt nahm im vergangenen Jahr der Umfrage zufolge 5,6 Millionen Euro an Bußgeldern ein, in Weimar waren es 2,6 Millionen Euro, in Rostock 3,4 Millionen Euro und in Frankfurt/Oder 1,4 Millionen Euro. Bis auf Rostock habe nur Erfurt seine Einnahmen 2024 gesteigert. Alle anderen ostdeutschen Städte erreichten in etwa das Vorjahresniveau oder die Einnahmen ließen nach, hieß es.

In den neun ostdeutschen Städten, die sich an der Befragung beteiligten, stehen den Angaben nach 86 stationäre und 39 mobile Anlagen. Im Vergleich zu vorherigen Befragungen habe sich in den meisten Städten vor allem die Zahl der mobilen Anlagen erhöht. Zurückzuführen sei dies auf den steigenden Einsatz der Messanhänger, welche die Autofahrer immer wieder an neuen Positionen in den Städten überraschen könnten. So wurden in Chemnitz rund sechs Millionen Euro mit mobilen Blitzern eingenommen. In Erfurt wurden 68.818 Fahrzeuge und in Weimar rund 65.000 mit mobilen und stationären Anlagen geblitzt.