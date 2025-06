Nicht nur in den Kirchen wurden viele Kinder und Jugendliche Opfer von sexueller Gewalt. Bundesweit sind Millionen Menschen betroffen. Neue Erkenntnisse gibt es über die Tatorte.

Sexualisierte Gewalt an Kindern kann für die Betroffenen ein Leben lang folgen haben (Foto: Archiv).

Berlin - Millionen Menschen in Deutschland werden im Kindes- und Jugendalter Opfer von sexualisierter Gewalt. Einer neuen Studie zufolge haben 12,7 Prozent der 18- bis 59-Jährigen solche Taten als Kinder oder Jugendliche bereits erlebt - das sind 5,7 Millionen Menschen. Das Ausmaß solcher Taten in Deutschland sei „erschreckend groß“, sagte der Mannheimer Psychiater und Studienautor Harald Dreßing. Über das Internet und soziale Medien haben nach eigenen Angaben bereits fast 32 Prozent sexualisierte Gewalt erlebt.

Erstmals zeigt die Erhebung nach Angaben der Forscherinnen und Forscher das Ausmaß der Taten und deren Verteilung auf einschlägige Tatorte auch jenseits der katholischen und evangelischen Kirche. Dort war in den vergangenen Jahren immer mehr Missbrauch bekanntgeworden. Nun zeigt die federführend am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim entstandene Studie „ein erhebliches Dunkelfeld“ solcher Taten insgesamt.

Gefragt wurde nach Taten gegenüber Unter-14-Jährigen und nach Taten gegenüber Unter-18-Jährigen gegen deren Willen. Gefragt wurde etwa nach sexueller Belästigung oder Nötigung, aber auch nach Annähern im Internet für spätere sexuelle Übergriffe.

„Sehr unterschiedliche Tatbereiche“

Die Betroffenenrate betrug bei Frauen knapp 21 und bei Männern 5 Prozent. Dreßing betonte, dass „sehr unterschiedliche Tatbereiche“ eine Rolle spielten. Mädchen seien häufiger im Familien- und Freundeskreis betroffen - mit rund einem Drittel insgesamt der häufigste Tatkontext. Jungen hingegen erleben sexualisierte Gewalt demnach häufiger in Sport- und Freizeiteinrichtungen, im kirchlichen Kontext und im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Über das Internet und soziale Medien haben nach eigenen Angaben bereits fast 32 Prozent sexualisierten Gewalt erlebt.

95 Prozent der Täter sind laut der Studie männlich. Mehr als 37 Prozent der betroffenen Opfer hatten bisher keiner Person von der Tat berichtet.