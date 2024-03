Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Wetschen - Rund fünf Millionen Euro Schaden sind bei einem Brand einer Kartoffelhalle im Landkreis Diepholz entstanden. Niemand sei am Samstag durch die Flammen verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Das Feuer brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wetschen aus. Der Betreiber sah Rauch in der Halle und alarmierte die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. In der Halle lagerten rund 2,5 Tonnen Kartoffeln und mehrere Arbeitsmaschinen.

Rund 120 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, die durch heftigen Wind immer wieder angefacht wurden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen schließen. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der brennenden Kartoffelhalle erschwerte das Öffnen des Dachs, wie ein Sprecher der Samtgemeinde Rehden mitteilte. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude. Die Brandursache war zunächst unklar.