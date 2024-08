Dresden - Das sächsische Verkehrsministerium stellt mehreren Verkehrsunternehmen im Freistaat Millionenförderungen bereit. Wie das Ministerium mitteilte, erhalten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) insgesamt 30 Millionen Euro für die Anschaffung neuer Busse und Straßenbahnen. Davon seien 14,4 Millionen Euro für die Beschaffung von sieben neuen Stadtbahnwagen vorgesehen.

Zudem wurden den DVB weitere Fördermittel in Höhe von rund 5,8 Millionen Euro zugesagt. Zusätzlich sollen etwa 15,3 Millionen Euro in die Beschaffung von 45 emissionsfreien Standardgelenkbussen fließen, um den Fuhrpark der Landeshauptstadt zu erweitern und die Kohlendioxid-Emissionen zu reduzieren. Diese Infrastrukturmaßnahmen werden vom Freistaat durch Bundes- und Landesmittel gefördert.

Weitere Unterstützung für Sachsens Verkehrsunternehmen

Auch andere Verkehrsunternehmen in Sachsen profitieren von der Förderung klimafreundlicher Busse. So soll die RegioBus Mittelsachsen GmbH in Mittweida rund 3,8 Millionen Euro für den Kauf von zwölf Standard-Linienbussen und fünf Midibussen mit batterieelektrischem Antrieb erhalten.

Die Regionalverkehr Westsachsen GmbH in Zwickau soll demnach rund 4,1 Millionen Euro für die Anschaffung von fünf Kleinbussen, drei Standard-Linienbussen und 51 Elektro-Linienbussen erhalten.

Die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH in Annaberg-Buchholz wird mit rund 1,6 Millionen Euro für die Beschaffung von fünf Elektro-Kleinbussen, sechs Standard-Linienbussen, zwei Standard-Gelenkbussen und sechs Standard-Großlinienbussen gefördert.

Emissionsfreie Zukunft für den Nahverkehr

„Mit der Förderung unterstützen wir die Verkehrsunternehmen nicht nur bei der Erfüllung der bundesgesetzlichen Vorgaben zur Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge, sondern leisten auch weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Umwelt- und Klimaschutzziele“, sagte Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig. Der Freistaat stehe zu seiner Verantwortung, die Unternehmen bei dieser wichtigen Investition freiwillig zu unterstützen.