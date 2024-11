Ein Auto ist völlig ausgebrannt, vier weitere und ein Motorrad werden beschädigt - in Stuhr gibt es aus ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Tiefgarage. Der Schaden ist hoch.

In Stuhr brennen mehrere Fahrzeuge in einer Tiefgarage, es entsteht ein Schaden von mindestens 450.000 Euro. (Symbolbild)

Stuhr - Beim Brand mehrerer Autos und eines Motorrades in einer Tiefgarage im Landkreis Diepholz ist ein Schaden von fast einer halben Million Euro entstanden. Am Mittwochabend seien in der Tiefgarage im Stuhrer Ortsteil Varrel aus zunächst ungeklärter Ursache mehrere Fahrzeuge in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Der Entdecker des Feuers versuchte zunächst selbst zu löschen, verletzte sich dabei leicht, alarmierte die Feuerwehr und kam ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle, angrenzende Mehrfamilienhäuser blieben unbeschädigt.

Die Bewohner hatten den Angaben zufolge vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen müssen, konnten aber schnell zurück. In der Tiefgarage brannte ein Wagen völlig aus, vier weitere Autos und ein Motorrad wurden beschädigt. Der Schaden an dem Gebäude und an den Fahrzeugen lag laut Polizei nach ersten Schätzungen bei „mindestens 450.000 Euro“. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.