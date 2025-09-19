Falsche Polizeibeamte kontaktieren Menschen in der Region rund um Stade - und wollen Auskünfte über deren Finanzen. Die Angerufenen reagieren allesamt genau richtig auf die Betrugsversuche.

Stade - Mindestens zehn Anrufe von falschen Polizeibeamten haben rund um Stade für Aufsehen gesorgt. In mindestens zehn Fällen hätten sich am Donnerstag angebliche Kommissare von der Polizei Stade gemeldet, teilte die Polizei mit. Sie hätten von Einbrüchen und Körperverletzungen in der Nachbarschaft gesprochen und angegeben, nun Auskünfte über die Finanzverhältnisse der Leute zu benötigen. Zum Glück hätten die Angerufenen in allen bisher bekanntgewordenen Fällen genau richtig reagiert - und das Gespräch beendet, ohne Geld einzubüßen.

Die immer wiederkehrende Aufklärung über diese Art von Betrugsversuchen zeigten Wirkung, sagte Polizeisprecher Rainer Bohmbach: „Gehen Sie nicht auf derartige Anrufe ein und legen Sie einfach auf.“ Von der echten Polizei kommen seinen Worten zufolge derartige Anrufe in keinem Fall. Der Sprecher Rät: „Im Zweifelsfall informieren Sie sich bei den Polizeidienststellen in ihrer Nähe und zeigen Sie die Fälle bei uns an.“