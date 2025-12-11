Die neue Dresdner Bahn verkürzt ab Sonntag die Fahrzeit vom Flughafen in die Berliner Innenstadt. Die Fertigstellung hat lange gedauert - aus Sicht von Bundesverkehrsminister Schnieder zu lange.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU, Mitte) nahm heute an einer Sonderfahrt auf einem neuen Abschnitt der Dresdner Bahn teil. Mit dabei waren auch Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) und der Chef der DB-InfraGo, Philipp Nagl.

Berlin - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat betont, dass Planung und Bau von Infrastruktur wie etwa Bahnstrecken schneller gehen müssen. „Eine entsprechende Initiative habe ich bereits aufs Gleis gesetzt. Denn von Ausbauvorhaben wie diesem profitieren Menschen und Wirtschaft enorm“, sagte der CDU-Politiker bei einer Sonderfahrt auf der neuen Dresdner Bahn zwischen dem Bahnhof Berlin Südkreuz und dem Flughafen Berlin-Brandenburg.

Mit der Inbetriebnahme des Abschnitts sorgt die Bahn dafür, dass sich die Fahrzeit vom Flughafen in die Berliner Innenstadt deutlich verkürzen wird. Ab Sonntag soll der Verkehr auf dem neuen Abschnitt rollen. Auch bei Fahrten von Berlin nach Dresden oder Prag verkürzt sich die Fahrzeit.

Bauarbeiten an der Dresdner Bahn dauerten mehr als sechs Jahre

„Der heutige Tag beweist, dass auch scheinbar unendliche Geschichten ein gutes Ende finden können. Er zeigt aber auch, dass wir beim Planen und Bauen dringend schneller werden müssen“, sagte Schnieder.

An der Dresdner Bahn wurde jahrelang gebaut: Im Oktober 2017 begannen die vorbereitenden Arbeiten, am 5. Februar 2019 war offizieller Beginn der Bauarbeiten. Dabei wurde östlich der bestehenden S-Bahn-Trasse auf 16 Kilometer Länge zwei neue elektrifizierte Fernbahn-Gleise errichtet. Insgesamt haben die Bahn, der Bund und die Länder rund 1,1 Milliarden Euro investiert.

Die Dresdner Bahn beginnt südlich des Bahnhofs Berlin Südkreuz, wo die Strecke von der Anhalter Bahn abzweigt. Die Dresdner Bahn führt über die Berliner Ortsteile Marienfelde und Lichtenrade zur Stadtgrenze, von dort weiter über Mahlow und Blankenfelde in Richtung Dresden.