Brandenburgs Innenminister René Wilke tauschte sich mit Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier und anderen Rathauschefs in der Lausitz über Strategien gegen den Rechtsextremismus aus.

Spremberg - Brandenburgs Innenminister René Wilke (parteilos) will im Kampf gegen Rechtsextremismus Videoüberwachung in Kommunen leichter möglich machen. Bei einem Gespräch mit Bürgermeistern aus der Lausitz sagte er am Nachmittag in Spremberg, Videoüberwachung sei eine Möglichkeit, Zeichen zu setzen und abzuschrecken. Er habe bereits signalisiert, dass er das Ordnungsbehördengesetz anfassen wolle, um Kommunen mehr Beinfreiheit zu geben. Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier (parteilos) forderte seit längerem die Möglichkeit für Videokameras in der Lausitz-Stadt.

Innenminister Wilke traf am Nachmittag in Spremberg mit Vertretern mehrerer Lausitz-Kommunen zusammen, um über mögliche Strategien gegen Rechtsextremismus zu beraten. Die Spremberger Bürgermeisterin hatte im Juli beklagt, dass die rechtsextremistischen Umtriebe in der Stadt zugenommen hätten. Sie nannte eine Flut von Schmierereien, verfassungsfeindliche Symbole, verbotene Parolen und Sachbeschädigungen an öffentlichen Gebäuden in ihrer Stadt.