Erfurt - Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hält die freien Schulen in Thüringen für ausreichend finanziert. „Den freien Schulen in Thüringen geht es gut“, sagte Holter am Mittwoch im Landtag in Erfurt. Im Jahr 2013 seien aus dem Bildungshaushalt des Landes erst 126 Millionen Euro zur Unterstützung der freien Schulen ausgegeben worden. Im vergangenen Jahr seien es dann 227 Millionen Euro gewesen. Das sei eine Steigerung um 80 Prozent.

Bei den staatlichen Schulen seien die Ausgaben im gleichen Zeitraum dagegen nur um 23 Prozent gestiegen. Es sei deshalb eine Mär, dass Rot-Rot-Grün die freien Schulen nicht ausreichend finanziere, so der Minister.

Vertreter der freien Schulträger kritisieren seit Jahren, sie würden durch das Land unzulässig benachteiligt. Gerechnet pro Kopf gebe das Land für staatliche Schüler deutlich mehr Geld aus als für Schüler an freien Schulen, argumentieren sie.

Die Abgeordneten des Landtages überwiesen einen Gesetzesentwurf der CDU in den Bildungsausschuss des Parlaments. Er soll dafür sorgen, dass sich die freien Schulträger wieder mehr Kosten als zuletzt durch das Land erstatten lassen können.