Erfurt - Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) will sich über die Situation von Flüchtlingen in Thüringen informieren. Dazu reise sie in die Kommunen, um sich vor Ort ein Bild unter anderem über deren Unterbringung zu machen, teilte das Ministerium am Montag mit. Erste Station werde an diesem Freitag der Landkreis Nordhausen sein, um dort die beiden Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete in Sülzhayn zu besichtigen. Auch einen Bürgerdialog zum Thema Migration und Integration werde es geben.

Am 1. September will Denstädt dann nach Greiz. Neben einem Treffen mit Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) steht dann ein Besuch der Gemeinschaftsunterkunft Schönfeld auf dem Programm. Schweinsburg hatte zuletzt eine Klage mehrerer Landkreise gegen Regeln zur Kostenerstattung bei der Flüchtlingsversorgung angekündigt.