Potsdam - Brandenburgs Gesundheitsministerin Britta Müller (parteilos) hat zum Blutspenden insbesondere in der Ferienzeit aufgerufen. Wenn viele Menschen verreisen, sinkt erfahrungsgemäß auch die Bereitschaft zur Blutspende, wie es in einer Mitteilung ihres Ministeriums hieß. „Auch in der Ferienzeit, wenn viele regelmäßige Blutspender im Urlaub sind, wird Blut dringend benötigt“, betonte Müller. Deshalb rufe sie alle Menschen, die sich gesund und fit fühlen, auf, in den kommenden Sommerwochen einen Blutspendetermin zu buchen.

Blutspenden kommen bei unterschiedlichen Anwendungsgebieten zum Einsatz - etwa bei Operationen, bei der Behandlung von Unfällen, bei Krebspatienten oder bei Schwangeren. Einige Blutpräparate haben nur eine kurze Haltbarkeit. Aus einer Blutspende werden verschiedene Typen von Blutpräparaten gewonnen. Die Thrombozyten sind beispielsweise nur vier bis fünf Tage lang einsetzbar.