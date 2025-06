In Sachsen-Anhalt sollen die Stundentafeln leicht angepasst werden. Was will Bildungsministerin Feußner erreichen?

In Sachsen-Anhalt sollen Grundschüler in der Schuleingangsphase eine zusätzliche Unterrichtsstunde in Deutsch oder Mathematik erhalten. Es gehe um das Üben und Festigen, die grundlegenden Techniken Lesen, Schreiben und Rechnen würden gestärkt, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) in einer Regierungserklärung im Landtag. Die neue Regelung soll ab dem neuen Schuljahr greifen.