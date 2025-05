Auch in diesem Jahr gibt es eine Prämie für Schülerpraktika im Thüringer Handwerk, sagt Wirtschaftsministerin Colette Boos-John. (Archivbild)

Erfurt - Thüringen stellt in diesem Jahr mindestens 150.000 Euro für Schülerpraktika im Handwerk zur Verfügung. Darauf verwies Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) im Landtag in Erfurt. Damit sind geförderte Praktika für Jungen und Mädchen in den Sommerferien wieder möglich. Das Thüringer Handwerk hatte auf eine große Nachfrage nach der Praktikumsprämie verwiesen und eine Verlängerung des Programms verlangt.

2024 waren dafür nach früheren Angaben 105.000 Euro aus der Landeskasse zur Verfügung gestellt worden. Die Praktikumsangebote von Betrieben der drei Handwerkskammern im Freistaat nutzten im vergangenen Jahr laut Thüringer Handwerkstag insgesamt knapp 500 Schülerinnen und Schüler. Auch in diesem Jahr können Schüler nun 120 Euro pro Woche für ein Praktikum in den Ferien bekommen.

Das Handwerk mit rund 28.000 Betrieben ist ein wichtiger Arbeitgeber im Freistaat. Knapp 8.000 Jugendliche werden den Angaben zufolge derzeit in Thüringen in einem Handwerksberuf ausgebildet.