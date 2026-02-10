In Hessen lief ein Test zu automatischen Steuererklärungen - Thüringen will folgen. Was Steuerzahler zu erwarten haben.

Eisenach - Wenn es nach Finanzministerin Katja Wolf geht, könnten Finanzämter noch in diesem Jahr in Thüringen das Ausfüllen von Steuererklärungen übernehmen. Bei relativ einfachen Steuerfällen solle das möglich sein, sagte die BSW-Politikerin nach einer Regierungsklausur in Eisenach.

Ihr Ziel sei, dass die ersten dieser fertigen Steuererklärungen im Laufe von 2026 in Thüringens verschickt werden. Steuerzahler müssten dann nur über die Erklärungen vom Amt schauen und sie genehmigen. „Fertig ist der Lack“, sagte Wolf.

80 Prozent der Steuererklärungen bereits online

Das Modell wurde in Hessen vom Finanzamt Kassel getestet. Die technische Voraussetzung für die sogenannte Amtsveranlagung, bei der bereits vorhandene Angaben genutzt werden, sollte zusammen mit Hessen geschaffen werden, sagte Wolf.

Bisher hat das Thüringer Finanzministerium die Ansicht vertreten, es sollte für die digitale Steuererklärung eine länderübergreifende Einigung geben. Als technische Variante wurde eine App mit dem Elster-Programm der Finanzverwaltung genannt. Die Mehrzahl der Thüringer - knapp 80 Prozent - gibt nach Angaben der Finanzverwaltung ihre Steuererklärungen digital ab - entweder über das Elster-Portal oder private Online-Anbieter.