Erfurt - In Thüringen haben sich im abgelaufenen Schuljahr knapp 16.200 Drittklässler aus 454 Schulen an einem vom Land geförderten Bewegungsprogramm beteiligt. „Wir können im neunten Jahr seit dem offiziellen Startschuss auf einen sehr erfolgreichen Programmverlauf blicken“, erklärte Thomas Zirkel, Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Thüringen. Mehr als 800 besonders sportlich begabte Kinder wetteiferten nach dem Bewegungs-Check bei fünf Talentiaden in elf Sportarten um Medaillen. In sechs Landkreisen wurden regelmäßige Bewegungsförderangebote im Schulalltag durch Übungsleiterinnen und Übungsleiter durchgeführt.

Mit inzwischen mehr als 82.000 teilnehmenden Schülern sei das Programm „Bewegte Kinder = Gesündere Kinder“ fester Bestandteil des Schulalltags geworden und ergänze den regulären Sportunterricht auf wertvolle Weise, betonte Bildungsminister Christian Tischner (CDU). Die verpflichtende Teilnahme aller Thüringer Grund- und Gemeinschaftsschulen trage maßgeblich dazu bei.

Wenn der Sportunterricht zur Talentschau wird

Die Kombination aus Gesundheitsförderung durch die Vermittlung in Sportvereine, regelmäßigen Bewegungsangeboten an den Schulen und der Motivation von Familien für den Nachwuchsleistungssport sei einmalig, so der Minister.

Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es an Thüringer Grundschulen den Bewegungs-Check für Drittklässlerinnen und Drittklässler. Dieser umfasst sechs Testaufgaben während des Sportunterrichts – vom Einbeinstand über Medizinballstoßen, 20-Meter-Sprint, Standweitsprung, Sternlauf bis zum Sechs-Minuten-Lauf. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine von der Universität Erfurt erstellte, wissenschaftlich fundierte Einschätzung zu ihrem motorischen Entwicklungsstand.