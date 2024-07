Es passiert selten, dass ein Computerproblem weltweit zu spüren ist. Nun ist es aber passiert. Wie sieht es in niedersächsischen Behörden und an Flughäfen aus?

Hannover - Die niedersächsischen Landesbehörden sind von den weltweiten Computerproblemen bisher nicht betroffen. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover. Nach Angaben des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums gibt es auch noch keine Berichte von IT-Störungen von den Flughäfen im Land. Am Morgen liefen Starts und Landungen am Airport Hannover ohne Probleme. Auch am Flughafen Bremen gab es zunächst keine Auswirkungen. Aus niedersächsischen Kliniken gab es ebenfalls keine Berichte von Computerproblemen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover sagte.

In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen. Auch in anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr auch der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört.

Laut Medienberichten ist das das Update einer Sicherheitssoftware namens Crowdstrike in Kombination mit Microsoftprodukten. Schuld an den Ausfällen. In Niedersachsen ist diese Software nach Angaben des Innenministeriums nicht im Einsatz, deshalb sei die Landesverwaltung nicht betroffen.