Magdeburg - Wegen des abgebrochenen Weihnachtsmarkts in Magdeburg nach dem Anschlag plant das Wirtschaftsministerium finanzielle Unterstützung für Standbetreiber. Nach eigenen Angaben arbeitet das Ministerium derzeit an einer entsprechenden Richtlinie zur Gewährung von Hilfen für unmittelbar betroffene kleine und mittlere Unternehmen in Form sogenannter „Billigkeitsleistungen“. Derzeit liefen die Abstimmungen für eine Bereitstellung der Haushaltsmittel, teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums mit.

Bei dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt kurz vor Weihnachten waren sechs Menschen getötet und fast 300 verletzt worden. Der Markt war daraufhin vorzeitig beendet worden.