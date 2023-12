Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg, nimmt an der Sitzung des Landtages teil.

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält es mit dem Speiseplan über Weihnachten eher klassisch. „Heiligabend gibt es immer Kartoffelsalat mit Würstchen“, sagte der Regierungschef am Mittwoch. „Natürlich“ folge dann am ersten Weihnachtsfeiertag der Gänsebraten.

Woidke lebt mit seiner Familie in der Kleinstadt Forst in der Grenzregion zu Polen. „Bei Geschenken bin ich mir mit meiner Frau einig: Das größte Geschenk ist, Zeit füreinander zu haben“, sagte Woidke im vergangenen Jahr auf die Frage, was er denn verschenke.