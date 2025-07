Ein Waldbrand hält derzeit die Region in der Gohrischheide in Atem. Sachsens Regierungschef will sich am Nachmittag vor Ort einen Eindruck verschaffen.

Zeithain - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will sich selbst einen Überblick über die aktuelle Lage beim Waldbrand in der Gohrischheide verschaffen. Er werde am späten Nachmittag in Zeithain eintreffen, teilte die Staatskanzlei mit. Auch der Landrat des betroffenen Landkreises Meißen, Ralf Hänsel, sowie der Amtschef des Innenministeriums werden demnach vor Ort sein. Wegen des Waldbrandes ist für drei Gemeinden in der Region Katastrophenalarm ausgelöst worden, darunter auch für Zeithain.