Viele Ministerpräsidenten Thüringens bereisten in der Vergangenheit bereits die Landkreise - dieser Tradition will sich Mario Voigt nun anschließen.

Erfurt - Thüringens neuer Ministerpräsident Mario Voigt übernimmt eine Tradition seiner Vorgänger: Er bereist die Landkreise im Freistaat. Der Start erfolge an diesem Donnerstag im Unstrut-Hainich-Kreis, teilte die Staatskanzlei in Erfurt mit. Die Tour werde ihn in den kommenden Monaten in alle Regionen des Freistaats führen.

Der Austausch mit den Thüringerinnen und Thüringern sowie den regionalen Vertretern von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sei ein Grundpfeiler seiner Regierungsarbeit, erklärte Voigt laut Staatskanzlei. Der CDU-Politiker ist seit Dezember Regierungschef einer Koalition aus CDU, BSW und SPD.

Land, Landkreise und Kommunen stünden vor großen Herausforderungen, die es gemeinsam anzupacken gelte. Als Beispiele nannte Voigt Bürokratieabbau, Kommunalfinanzen, Fachkräftesicherung, die Erleichterung von Unternehmensnachfolgen, Digitalisierung und Energiepolitik.