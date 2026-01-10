Neißemünde - Im Südosten Brandenburgs haben die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Nacht zum Samstag bundesweit die niedrigste Temperatur gemessen. Mit Ausnahme des Brockens und der Zugspitze sei der Tiefstwert in Coschen (Landkreis Oder-Spree) an der Grenze zu Polen mit minus 12,1 Grad Celsius festgestellt worden, hieß es vom DWD. Die Temperatur wurde am frühen Morgen erreicht.