Ein Mann wird verdächtigt, eine Sechsjährige aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt und missbraucht zu haben. Nach seiner Auslieferung aus Rumänien kam er nun in Südbaden vor einen Haftrichter.

Am 9. August wurde ein Mädchen aus dem Wasserpark Rulantica in Rust in einen Wald gelockt. (Archivbild)

Freiburg/Bukarest - Weil er ein kleines Mädchen aus dem südbadischen Freizeitbad Rulantica missbraucht haben soll, ist der 31-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann wurde zuvor aus Rumänien an die deutschen Strafverfolgungsbehörden ausgeliefert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg habe die Haft angeordnet.

Dem Mann wird vorgeworfen, das sechs Jahre alte Kind am 9. August aus dem Bad am Europa-Park in Rust heraus in einen Wald gelockt und sexuell missbraucht zu haben. Das hilflose Mädchen war fünf Kilometer entfernt vom Schwimmbad gefunden worden.

Der Verdächtige hatte in der rumänischen Stadt Oradea in Auslieferungshaft gesessen. Vor einer Woche wurde er in seinem nahegelegenen Heimatdorf Lugasu de Jos festgenommen. Die Polizei setzte damit einen internationalen Haftbefehl um.