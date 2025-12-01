Mittagessen mit Folgen: Ein Feuer am Herd führt in Großmehlra zu einem Feuerwehreinsatz. Der Bewohner wird verletzt.

Nottertal-Heilinger Höhen - Ein missglückter Kochversuch hat in Großmehlra (Unstrut-Hainich-Kreis) zu einem Küchenbrand geführt. Der Bewohner verletzte sich laut Polizei infolge des Feuers am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr. Er musste demnach ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war vom Herd ausgegangen, hieß es. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere tausend Euro.