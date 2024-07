Krostitz - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Krostitz (Landkreis Nordsachsen) ist eine 86 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie sei am Donnerstag auf der Bundesstraße 2 vom Krostitzer Ortsteil Hohenossig in Richtung Pröttitz gefahren und habe mehrere Fahrzeuge überholen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei sie mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, das ein 43-Jähriger fuhr. Die 86-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch der 43-Jährige sei verletzt worden, hieß es.