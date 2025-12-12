Sachsens Bauern sind angesichts der stark gesunkenen Butterpreise besorgt. Ein Supermarkt in Dresden wurde nun Ziel einer Protestaktion.

Dresden - Auf der Einfahrt zu einem Supermarkt in Dresden ist in der Nacht ein Misthaufen abgeladen worden. Bei der Aktion handelt es sich möglicherweise um einen Protest von Landwirten, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach seien ein Schild und Plakate gefunden worden, auf denen der Preisverfall der Milchpreise thematisiert wurde. Die Polizei ermittelt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Bauern schlagen Alarm

Sachsens Bauern schlagen angesichts der stark gesunkenen Butterpreise Alarm. „Wir verurteilen natürlich, dass derart wichtige Lebensmittel zu diesen Preisen regelrecht verramscht werden“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des sächsischen Landesbauernverbands, Diana Henke.

Butter ist derzeit so günstig wie lange nicht. Die Handelsketten reduzierten die Preise kürzlich erneut. Ein 250-Gramm-Stück Deutscher Markenbutter der Eigenmarken kostet inzwischen weniger als ein Euro. Grund ist der günstigere Weltmarktpreis für Milch. Bei den Molkereien wurde zuletzt mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum, zudem ist der Fettgehalt gestiegen.